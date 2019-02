Prefeito de Lagarto assina renovação de concessão com a Deso

21/02/19 - 16:52:42

Com assinatura, também será possível o início das obras de duplicação do abastecimento de água para Lagarto e região

O prefeito Valmir Monteiro assinou nesta quinta-feira, 21, o convênio que permite a renovação da concessão com a Companhia de Abastecimento de Sergipe (Deso) para a exploração do abastecimento e coleta de esgoto em Lagarto. Desa forma, a parceria com o Governo do Estado permitirá também a ampliação da adutora do Piauitinga, orçada em R$ 83,5 milhões. O Sistema Integrado do Piauitinga abastece as sedes municipais e diversas localidades rurais de Lagarto, Salgado, Simão Dias, Poço Verde e Riachão do Dantas.

“Quero parabenizar o prefeito Valmir pelo espírito público demonstrado hoje”, destacou o governador Belivaldo Chagas que, antes, durante seu discurso na posse do novo presidente da Deso, carlos Melo, já havia dito que não permitirá a utilização política da Deso. O presidente Carlos Melo, por sua vez, informou que a obra de duplicação será bancada por um convênio direto “entre os governos do Estado e Federal”.

O prefeito Valmir Monteiro, que estava ao lado do deputado estadual Ibrain Monteiro, destacou a importância da parceria com o Estado. “Desde o início que tinha conhecimento da importância dessa obra. Mas, até então, não poderia assinar a autorização porque havia uma ação transitada e julgada do Ministério Público dizendo que a água dentro de Lagarto é de responsabilidade do município”, iniciou o gestor.

“Mas conversei com o governador para que, juntos, tentemos com o Ministério Público chegar a uma solução, pois o povo de toda a nossa região precisa dessa obra para suprir a falta de água que já nos afeta. Já me comprometi com isto, para não ter nenhuma dificuldade na interrupção dos recursos para esta obra”, garantiu.

Esta obra contará com uma captação, uma Estação de Tratamento de Água, uma estação elevatória de água tratada, 46,6 km de adutoras, um reservatório de distribuição com capacidade de 2.000 m³ e 14.436 ligações prediais.

Segundo o governador Belivaldo Chagas, o Estado dependia desse documento para, finalmente, iniciar os procedimentos para concretização da obra, já que os recursos estão garantidos porque integram a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Com o projeto de ampliação da infraestrutura sanitária, aproximadamente 108 mil habitantes terão garantidos o acesso ao abastecimento de água tratada.

Fonte e foto assessoria