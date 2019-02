Prefeitura de Socorro divulga data de sorteio das mil casas

21/02/19 - 13:38:12

O processo de sorteio será aberto ao público e transmitido ao vivo, através das redes sociais do Prefeitura

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro divulgou na manhã desta quinta-feira, 21, a data de sorteio das mil unidades habitacionais que estão sendo construídas na sede do município, através do programa “Minha Casa, Minha Vida” faixa 1, do Governo Federal.

O processo de sorteio auditado será realizado no dia 28 de março, às 09h, no Ginásio do Sesi, no conjunto Marcos Freire I, entre as famílias cadastradas para definir quem receberá as residências.

Para a seleção dos candidatos serão observados os critérios nacionais estabelecidos na Portaria n° 412 de 06 de agosto de 2015 dos Ministérios da Cidades. Famílias de que façam parte pessoas com microcefalia, cadastradas no município, terão direito a uma casa, desde que atendam aos requisitos do programa.

Com portas abertas para o público que, por ventura, tenha interesse em presenciar o sorteio, o momento também será transmitido ao vivo através das redes sociais da Prefeitura, a fim de possibilitar a maior transparência. “Damos mais um passo na nossa gestão que é o sorteio das residências. O primeiro passo foi a conquista das casas junto ao Governo Federal, uma obra que já foi iniciada e que inclusive já recebeu a visita do Ministro das Cidades no final ano passado. O segundo passo foi a abertura das inscrições, um verdadeiro sucesso com mais de 42 mil pessoas inscritas, e terceiro passo será este, o sorteio que acontecerá por meio eletrônico com toda a transparência”, declarou o prefeito Padre Inaldo.

Lembrando que o período de inscrição foi iniciado no dia 07 de janeiro e teve seu término no dia 15 de fevereiro, com realização totalmente de forma online, através do site “Nossa Casa Socorro”.

da assessoria