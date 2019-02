Propriá é escolhido para sediar o 11º Fórum Sergipano de Secretários e Dirigentes Públicos

21/02/19 - 09:47:25

“Sediar o Fórum de Secretários é uma honra para Propriá e a gestão do Prefeito Iokanaan Santana”, disse Cláudio Ferreira.

A 11º edição do Fórum Sergipano de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana será sediado na cidade de Propriá. O evento já passou por outros municípios do Estado obtendo ótima avaliação na sustentação de trabalhos sobre a política de trânsito voltada aos municípios.

Segundo Luiz Cláudio Ferreira, Superintendente Municipal de Trânsito, o Fórum visa apresentar diretrizes para a melhoria do trânsito e mobilidade no Estado de Sergipe. No contexto de trabalho são apresentados informações sobre a importância e situação do trânsito no Pais e Estado. As palestras é um ponto enriquecedor trazendo exposições e troca de experiências com foco voltado ao trânsito. O momento contará com apresentação cultural do Município como forma de divulgação.

Esse ano em Propriá a SMTT pretende homenagear alguns nomes locais que apoiam o trabalho da SMTT em seu dia a dia. “Alguns nomes que apoiam o nosso trabalho no município serão homenageados pela bravura e valorização da vida no trânsito”, disse Luiz Cláudio Ferreira.

O 11º Fórum Sergipano de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana contará com a presença de autoridades locais e do Estado e outros dirigentes de órgãos em de seus municípios. Luiz Cláudio Ferreira foi eleito Secretário Executivo do Fórum recentemente colocando Propriá em um patamar elevado de reconhecimento no Estado de Sergipe.

Por Adeval Marques

Fonte: Propriá News