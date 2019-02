Vereador Jason neto visita Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva

21/02/19 - 09:51:36

Na tarde desta quarta-feira, 20, o vereador Jason Neto (PDT), veio conhecer a nova realidade da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva.

A unidade passou por processo de terceirização realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, com a gestão da unidade passando para o controle do Centro Médico do Trabalhador.

Na oportunidade, o parlamentar conversou com pacientes, médicos e enfermeiros com o intuito de buscar informações sobre o funcionamento da UPA. E, com isso, ter subsídios que possam ser apresentados para melhorar os serviços de saúde.

Ainda durante a visita, o parlamentar conheceu detalhes sobre a nova forma de atendimentos na UPA, seguindo critérios de classificação de risco: amarelo, vermelho e verde. Que anteriormente não funcionava e, com a implantação, provocou agilidade e organização na prestação de serviços.

Jason deixou claro que ficou impressionado com a qualidade e com a mudança que aconteceu do mês de Novembro (quando realizou a última visita a unidade) até o dia de hoje.

“O número de atendimentos praticamente triplicou, número de funcionários e a organização. Com um ambiente limpo, aqui na UPA Nestor Piva já houve uma melhora muito grande. E, torço que melhore mais ainda. Estou satisfeito com o que vi”, revelou Jason.

Em quase dois meses de gestão, já foi inaugurada uma nova sala de observação, realizadas mudanças na refrigeração, além de proporcionar uma qualidade na retaguarda.

De acordo com o administrador do Centro Médico do Trabalhador, Alexandre Pinto, a visita do vereador Jason foi importante para o parlamentar constatar as mudanças na unidade. E, com isso, ver as transformações adotadas.

“Foi na ortopedia, na clínica, no setor de estabilização, enfermarias e higienização. Além do acesso ao relatório de atividades já desenvolvidas na UPA”, esclareceu Alexandre.

Ao término da visita, Alexandre deixou claro que o vereador pode visitar a unidade a qualquer momento.

“Não tem nada mascarado aqui. O Nestor Piva está pronto para atender a todos”, finalizou Alexandre.

Relembrando

A Prefeitura optou por terceirizar os serviços médicos prestados no Nestor Piva, como solução para o impasse com a classe médica que vinha atuando em modelo de RPA [Recibo por Pagamento Autônomo] na mesma unidade, e que se recusava a mudar o modelo para PJ [Pessoa Jurídica].

O contrato emergencial foi firmado no dia 07 de Janeiro.

Ascom/Nestor Piva