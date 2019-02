APROVADOS CONCURSO DA ALESE TOMAM POSSE NO DIA 2 DE ABRIL

22/02/19 - 13:35:42

A Assembleia Legislativa de Sergipe convoca a partir do próximo dia 07 de março, os aprovados, no concurso público, para recebimento de ofício de encaminhamento ao setor médico da Alese, onde deverão apresentar os exames exigidos no edital nº 01/2018, publicado no Diário Oficial nº 27.862, edição de 12 de janeiro de 2018, ao perito médico oficial do Estado.

O concurso é uma iniciativa do presidente da casa, Luciano Bispo que ao tomar posse no dia 01 de fevereiro deste ano, prometeu fazer imediatamente a convocação dos aprovados para o primeiro concurso realizado pela Assembleia Legislativa de Sergipe.

Após o cronograma de admissão, os 38 aprovados, distribuídos em todas as áreas, tomam posse no dia dois (02) de abril de 2019.

A avaliação para fins de ingresso será realizada pela Diretoria Geral da Alese, no 3º andar do edifício Palácio Construtor João Alves, localizado na Avenida Ivo do Prado, s/n, Centro, Aracaju/SE. Os convocados deverão comparecer na data e horário em que foram designados, portando documento de identidade original com foto, e os exames/relatórios médicos solicitados, conforme previsto no edital de abertura do certame.

A lista da convocação, contendo nome do candidato, número do documento de identificação, data e horário da realização da perícia médica, pode ser acessada no www.al.leg.br.

Para mais informações enviar e-mail para convocacao@al.se.leg.br

Por Kelly Monique Oliveira

Foto:Divulgação/Internet