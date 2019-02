Cidade de Aracaju recebe o Brasileirão Escolar de Futebol de Campo

22/02/19 - 14:20:02

A bola nem havia rolado para o IX Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol de Campo e a cidade de Aracaju já tinha marcado um golaço. A competição, que ocorre simultaneamente em Aracaju (masculino) e Maceió (feminino), entre os dias 21 e 28 de fevereiro, reúne alunos de escolas públicas e particulares dos quatro cantos do país conta com um número recorde de participantes. São mil atletas, sendo 28 equipes no masculino e 23 no feminino, com idades entre 15 e 18 anos, representando 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal.

O campeonato que é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp). O secretário Jorge Araujo Filho destaca a importância do evento. “Nossa missão, enquanto secretaria, é fomentar o maior número de competições possível, e com um alto grau de organização. Um campeonato deste nível ajuda a difundir ainda mais a prática do esporte nas escolas de nossa capital, com reflexo imediato na saúde dos jovens aracajuanos. Sem contar ainda que temos um grande número de pessoas integrando as delegações, e que acabam consumindo e dessa forma aquecendo a economia da cidade”.

A bola começa a rolar na manhã desta sexta-feira, na Arena Batistão, estádio João Cruz, na Barra dos Coqueiros, Complexo da Unit e estádio Sabino Ribeiro. A solenidade de abertura oficial está marcada para esta noite no campo da Unit. A final masculina será disputada no dia 27 de fevereiro na Arena Batistão, na preliminar de Confiança e Lagarto. No mesmo dia, só que em Maceió, no estádio Rei Pelé vai ocorrer a final feminina.

Regulamento

As 28 equipes masculinas foram divididas em oito grupos, sendo quatro com quatro equipes e quatro com três equipes, que jogam entre si no rodízio simples. As duas primeiras classificadas de cada grupo passam à fase seguinte e vão para o grupo ouro, e disputam o título de campeã. As terceiras classificadas vão para o grupo prata, e as classificadas em quarto lugar disputam o grupo bronze. A série ouro é classificatória para o Mundial de Futebol Escolar, que será realizado de 6 a 14 de abril em Belgrado, na Sérvia. O mesmo regulamento se aplica para as 23 equipes do feminino.

