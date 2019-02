CAMINHÃO CAPOTA APÓS ENVOLVER EM ACIDENTE COM VIATURA DO GOPE

22/02/19 - 10:23:58

Um caminhão acabou capotando na manhã desta sexta-feira (22) após se envolver em um acidente com uma viatura do Grupo de Operações Penitenciárias (GOPE), na BR 101, próximo a Granja Asa Branca, no município de Estância.

As primeiras informações são de que o veículo do Gope e que estava com agentes, teve uma colisão lateral com o caminhão que acabou capotando. No acidente o motorista do caminhão se feriu e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE).

Foto redes sociais – Grupo Sergipe Notícias