CANINDÉ: VEÍCULO COM ESTUDANTES SE ENVOLVE EM ACIDENTE

22/02/19 - 15:32:26

Colisão frontal envolve veículo que transportava universitários e Ford Ranger em Canindé de São Francisco, Sergipe

Na noite desta quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019, a Guarnição Tático 41 do 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe, sob o comando do Tenente-Coronel Ianderson Coutinho, foi acionada para verificar um suposto acidente de trânsito na SE 230, sentido o Bairro Beira Rio em Canindé de São Francisco, região do Sertão.

De imediato a Guarnição composta pelos PMs: Soldados Pereira de Lima, Paulo César e Felipe de Oliveira, deslocou-se ao local informado e constatou a colisão frontal entre os veículos Ford Ranger, cor branca, placa PJT-1805 (Camaçari/BA) que se deslocava sentido Canindé a Prainha Beira Rio e uma Mercedes-Benz Sprinter, cor prata, placa EWL-7394 (Piranhas/AL), que transportava onze passageiros mais o condutor com destino ao Colégio e Faculdade Pio Décimo em Canindé de São Francisco.

As vítimas foram identificadas como: João Apolonio Bezerra Filho, Brigida Ramos Cordeiro Leite, Emille Gabriele Amorim Falcão, Victoria Rayane Lima da Silva, Michele Eleosterio Castro, Caio Gabriel Castro Albino, Ana Carla Vieira Oliveira, Luciano Castro Amparo, Elis Regina Lisboa dos Santos, José Givaldo Correia dos Santos, Ana Alice Bezerra Ventura, Pedro Henrique da Silva Britto e Natalia dos Santos.

Segundo relatos de alguns passageiros, o veículo Ranger transitava pela contramão de direção no momento da colisão, na primeira curva à direita sentido a Prainha. O condutor permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Militar e foi conduzido ao Hospital Municipal Haydee Carvalho Leite Santos para tratar dos ferimentos.

Foram acionadas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência dos estados de Sergipe e Alagoas para socorrer as vítimas do acidente. Também foi acionado o guincho para remover os veículos do local do acidente e acionada a equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

Uma equipe do Hospital Municipal Haydee de Carvalho Leite Santos esteve no local do acidente, incluindo um médico. Bombeiros Civis também estiveram no local.

Não houve vítima fatal, os envolvidos foram conduzidos ao hospital municipal, sendo quatro transferidos para a Capital de Sergipe, Aracaju, devido a gravidade dos ferimentos.

Por Damião Feitosa, do Jornal do Sertão