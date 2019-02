CELSE e Projeto TAMAR realizam ação com crianças de comunidade quilombola

22/02/19 - 06:26:41

Cerca de 40 crianças do Povoado Pontal da Barra, no município de Barra dos Coqueiros, irão passar a tarde no Oceanário de Aracaju.

Na tarde deste sábado, 23, cerca de 40 crianças do Povoado Pontal da Barra, uma comunidade quilombola localizada no município de Barra dos Coqueiros, irão pela primeira vez ao Oceanário de Aracaju. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe e o Projeto TAMAR, onde através de atividades lúdicas e interativas o grupo será inserido em uma ação de educação ambiental.

O objetivo é que as crianças, as quais vivem em uma região com importantes ecossistemas, a exemplo de manguezais, estuário e restinga, onde também se encontra uma vasta área de desova de tartarugas marinhas, possam aprender mais sobre a conservação das espécies e a preservação dos mares e rios de Sergipe.

A comunidade quilombola Pontal da Barra é formada por cerca de 150 famílias e está localizada nas proximidades da foz do Rio Japaratuba, na divisa entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu.

Esse trecho é monitorado pelo TAMAR desde 1989, sendo que, desde abril de 2018, esse trabalho ganhou um reforço importante na preservação e registro de fauna marinha através do Programa de Monitoramento da Macrofauna Marinha (PMMM), que é desenvolvido pela CELSE em parceria com a Fundação Pró-TAMAR.

