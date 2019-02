DEPUTADA COBRA DO COMANDO SOLUÇÕES PARA PROMOÇÕES DAS PMs FEMININAS

22/02/19 - 05:41:32

Na manhã desta sexta-feira, 21 de fevereiro, durante o encontro com o comandante geral da Polícia Militar de Sergipe (PM-SE), coronel Marcony Cabral Santos e com o subcomandante geral da PM, coronel Paulo Paiva, a presidente da Frente Parlamentar em defesa das Mulheres, deputada estadual, Goretti Reis pediu a atenção para os problemas que impedem a promoção de policiais femininas das turmas de 1993 e 1996.

“Mais uma vez cobrei do comando da PM uma solução para o problema enfrentado por policiais femininas de Sergipe, que alegam má vontade em resolver o impedimento de promoções de patentes. O comandante se comprometeu em agendar uma reunião com todos os órgãos envolvidos juntamente com uma comissão das policiais para que cheguem a um consenso e essas pendencias sejam sanadas definitivamente. É assim que se resolvem os problemas, buscando as soluções. Diante disso iremos encontrar os pontos a serem revistos de cada policial e agir como manda a lei. Espero que nos próximos dias já possamos estar discutindo essa questão que tanto aflige nossas policiais”, explicou a parlamentar lembrando que continuará trabalhando em prol dos sergipanos.

Por Ascom Parlamentar

Foto: Jadilson Simões