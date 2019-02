Fundat funcionará em novo endereço a partir de segunda-feira

22/02/19 - 14:12:59

A partir da próxima segunda-feira, 25, a sede da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) funcionará em novo endereço: calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, prédio onde ficava situada a antiga sede da Delegacia Regional do Trabalho.

Com o novo endereço, a Fundat gerará ainda mais economia para a Prefeitura Municipal de Aracaju, uma vez que não haverá mais despesas com o aluguel. Esta medida reforça o compromisso da atual gestão, que vem demonstrando seriedade e zelo com os recursos públicos.

Além disso, a mudança proporciona a preservação de um prédio histórico e simbólico da capital que representou por muitos anos um espaço de defesa dos direitos do trabalhador. Junto a isso, o cidadão será atendido em um ambiente melhor localizado e ofereceremos mais conforto na prestação dos serviços para o cidadão.

É importante ressaltar que no novo espaço, a Fundação continuará oferecendo normalmente os serviços de cadastro de currículo, emissão de carteira de trabalho, orientação ao microempreendedor individual e informações sobre os cursos livres. O horário de atendimento também seguirá o mesmo, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.

Fonte e foto assessoria