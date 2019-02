Governo “chora muito”, fábricas “hibernam” e risco de desemprego assusta!

22/02/19 - 09:38:37

É fato que o País como um todo, e não apenas Sergipe, atravessa uma longa e difícil crise financeira. Não custa lembrar que tudo isso é fruto do maior esquema de corrupção da história do Brasil, quando quase “quebraram” a Petrobras, nossa maior estatal. Os Estados brasileiros atravessam muitas dificuldades e os governadores pressionam o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), por ações que garantam a recuperação da economia nacional, inclusive de suas gestões, em troca do apoio das bancadas às reformas mais do que necessárias que serão propostas ao Congresso Nacional.

O momento político não é favorável ao presidente, movimentos sociais e entidades sindicais se somam à oposição para tentar pressioná-lo, sem contar que boa parte da grande mídia do País, profundamente descontente com a “divisão mais justa do bolo”, literalmente “coloca a faca no pescoço” de Bolsonaro. É muita gente pensando “no próprio umbigo” e pouca gente focada na retomada do crescimento, na geração de emprego e renda, em combate a miséria e minimizar os efeitos de tantas desigualdades sociais.

Mas, mesmo com tantos problemas, recuperado do “milagre” que foi ter sobrevivido ao atentado da campanha eleitoral aos procedimentos cirúrgicos subsequentes, não se vê um Bolsonaro acuado, nervoso e inconstante. Mesmo com todas as dificuldades, com tanto “fogo amigo” e má vontade da maioria dos adversários, o Capitão Reformado manteve o compromisso de combater o crime organizado e agora pretende aprovar uma Reforma da Previdência, prometida por muitos que hoje a criticam, mas que só seu governo teve coragem de apresentar.

Se Bolsonaro vai enfrentando bem a pressão dos críticos, o governador Belivaldo Chagas (PSD) demonstra sentir um pouco mais de dificuldade. Para muita gente com quem conviveu ou que o conheceu, o “galeguinho” mudou completamente! Como gestor público, mais precisamente, há quase um ano a frente do cargo, foi reeleito com uma vitória expressiva nas urnas, dizendo que “chegou para resolver”, mas, até agora, o governo sergipano só tem “chorado muito”. Quando o funcionalismo e a sociedade em geral esperam uma boa notícia, por aqui o que se propaga é apenas “pessimismo”!

“Ah, o governador é ético, sincero e honesto! Fala a verdade e merece a solidariedade das pessoas”. Este colunista ratifica todos os “adjetivos”, acredita no compromisso de Belivaldo, mas o povo está esperando a “solução”! Enquanto isso, em meio a tantos problemas, depois da FAFEN (Fábrica de Fertilizantes de Sergipe), que a Petrobras iniciou o processo de hibernação e pode resultar em muito desemprego e miséria na região da Barra do Cotinguiba e Vale do Japaratuba, agora a fábrica de laticínios SABE, no município de Muribeca, também “hibernou”…

Neste último caso estamos falando de quase 250 trabalhadores que agora têm o futuro incerto! Muitos sustentam suas famílias com esta única fonte de arrecadação. É mais gente que pode perder o emprego, passar fome e enfrentar dificuldades. E o poder público, neste caso, o governo do Estado, deveria procurar os prefeitos da região para buscar respostas, junto aos empresários, sobre as razões para essa “hibernação” da SABE, tentando ajudar no que for possível para preservar os empregos dos trabalhadores da região. “Chorar o leite derramado” não vai resolver…

Veja essa!

Diante da informação sobre o processo de hibernação (parada progressiva na linha de produção) da fábrica de laticínios SABE, no município de Muribeca, o ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), externa sua preocupação com mais de 200 empregos que são gerados pela empresa privada, dentre eles, vários trabalhadores capelenses que sustentam suas famílias com esta única fonte de arrecadação.

E essa!

“Nosso País está tentando superar uma crise cujos efeitos têm reflexos em toda a nossa sociedade. O governo do Estado, então, atravessa uma crise financeira absurda e esse processo de hibernação da SABE é muito preocupante porque teremos mais desempregados e mais gente passando fome em Capela”, alertou o ex-prefeito.

Cobrança

Ezequiel, que é empresário, reconhece o momento de instabilidade que atravessa a economia, mas cobrou uma ação do governo do Estado. “O governador Belivaldo Chagas (PSD) tem muito boa vontade e precisa intervir, tentar ajudar ou encontrar alternativas para impedir que a fábrica feche e muitas famílias fiquem destruídas”.

Ezequiel Leite

“O governo precisa intervir para preservar os empregos da SABE. Tem que colocar seus secretários, seus auxiliares para tentarem encontrar uma solução para este impasse. A fábrica fica em Muribeca, mas são vários trabalhadores de Capela, sem contar que essa hibernação é ruim para a toda a nossa região”, completou Ezequiel.

Entenda

Os 245 trabalhadores da SABE foram comunicados pela direção da empresa que devem cumprir um aviso em casa, até o carnaval, e só depois os responsáveis irão se manifestar a respeito e sobre como proceder.

SABE

A fábrica foi inaugurada em 2012, é moderna e, além de leite, produz creme de leite, leite condensado, iogurte e sucos, com capacidade de processamento de 330 mil litros por dia e fruto de um investimento da ordem de R$ 95 milhões.

TCE I

Em função da proximidade do carnaval, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Ulices Andrade, chamou atenção no Pleno, para o conteúdo dos dispositivos legais da Corte que disciplinam os gastos com festividades nos municípios sergipanos.

TCE II

O presidente do TCE destacou, sobretudo, a Resolução nº 280/2013, que veda a realização de eventos festivos, “quando da decretação de calamidade pública ou em caso de inadimplência com os servidores públicos”.

Ulices Andrade

“É sempre importante relembrarmos aos gestores que temos na Casa uma norma onde são estabelecidas vedações e obrigações que devem ser observadas caso sejam efetuadas despesas com festividades”, comentou o conselheiro. A Resolução diz que a hipótese de inadimplência é configurada sempre que, a partir do quinto dia útil após o vencimento, estiver pendente o pagamento de quaisquer direitos ou benefícios remuneratórios de servidores públicos do quadro ativo ou inativo, tais como salário e décimo terceiro.

Inadimplente

Também é considerado inadimplente “o ente que deixar de repassar à previdência social, no prazo e na forma legal, as contribuições devidas em razão de seus servidores”. Já no caso dos municípios em estado de emergência, o Executivo deve atentar aos princípios da moralidade, razoabilidade, legalidade e economicidade, “em virtude de fatores agravantes e preponderantes, que podem causar impacto sob a ótica da coletividade”.

Exigências

Para as localidades que optam pela realização de festividades, a Resolução determina o envio, por meio eletrônico, de documentos que comprovem o cumprimento dos pontos exigidos pelo Tribunal de Contas. O caso de não cumprimento dos itens dentro do prazo estabelecido – último dia do mês subsequente ao da realização do evento festivo – pode levar à rejeição das contas.

Suco de laranja I

O “Jornal da Fan”, da FAN FM, trouxe a tona uma denúncia que, em 2018, a então candidata à deputada estadual em Sergipe, Marleide Cristina (MDB), obteve 186 votos, mesmo recebendo do fundo eleitoral da legenda o montante de R$ 468,8 mil. Segundo a emissora, desse montante, R$ 387,9 mil forma destinados para serviços prestados na área de comunicação e de marketing.

Suco de laranja II

A reportagem da FAN FM revela ainda que o Ministério Público Federal de Sergipe (MPF-SE) afirmou que, ao dar parecer nas prestações de contas, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) analisou, mas não verificou situação fora da normalidade. Porém, segundo o MPF-SE, ainda não chegaram todas as prestações de contas.

Suco de laranja III

Num trabalho investigativo, o Jornal da Fan identificou que não há um trabalho efetivo nas redes sociais da candidata, com postagens diárias de sua campanha, não há registro de atividades específicas como carreatas ou reuniões públicas em prol de sua candidatura. “Marleide aparece sempre em atividades com o deputado federal Fábio Reis, em quem demonstra claramente que votou”.

Deotap I

Desde as primeiras horas dessa sexta-feira (22), Promotores de Justiça do GAECO e Delegados e Policiais da DEOTAP, PRF, COE e outras unidades policiais deflagraram a OPERAÇÃO LEAK e foram cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de Aracaju e Lagarto. A investigação diz respeito a supostos desvios de verbas públicas do Matadouro Municipal de Lagarto e à suposta prática do crime de Lavagem de Dinheiro pelo Prefeito de Lagarto e demais investigados.

Deotap II

Estão sendo alvo de buscas a sede da Prefeitura de Lagarto, as Secretarias Municipais de Finanças e Administração, o Matadouro de Lagarto, a sede da empresa JML COMÉRCIO ATACADISTA DE FUMO LTDA. e as residências do Prefeito, do genro e de laranjas dele e o administrador do Matadouro Municipal.

Mandados

Quatro mandados de prisão preventiva foram expedidos, em desfavor do Prefeito José Valmir Monteiro, de seu genro Igor Ribeiro Costa Aragão e os sócios da empresa JLM, Joel do Nascimento Cruz e Gildo Pinto dos Santos.

Operação Leak

O nome da Operação se dá em razão da notícia de vazamento dos pedidos de prisão e buscas que estão sendo apurados, além da notícia de que os principais alvos de prisão saíram de seus domicílios para evitar serem capturados pelas equipes do GAECO e das Polícias.

Quem vazou, afinal?

Diante da informação passada pelo Ministério Público Estadual confirmando que os suspeitos já tinham conhecimento da notícia sobre os mandatos de prisão, como perguntar não ofende nunca, quem teria sido o responsável pelo vazamento? Com a palavra os responsáveis pela Operação…

Audiência pública

“A hibernação e os riscos de privatização da Fafen” é o tema da audiência pública que será realizada na próxima segunda-feira (25), no plenário da Assembleia Legislativa, às 9 horas. Construída conjuntamente pelos mandatos do deputado federal João Daniel (PT), deputado estadual Iran Barbosa, Sindicato dos Petroleiros de Sergipe (Sindipetro), Federação Única dos Petroleiros (FUP) e CUT, a audiência terá como palestrante o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli e vai debater todas as consequências dessa hibernação e uma possível privatização.

Fafen

Entre essas consequências estão o risco de demissão em massa dos trabalhadores da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), a alta dos preços dos fertilizantes, insumos essenciais à produção agrícola, o que coloca em risco nossa soberania nacional, uma vez que a produção de alimentos é fundamental para qualquer nação e a demanda do mercado brasileiro de fertilizantes é maior que a produção nacional. Atualmente, a produção nacional de fertilizantes corresponde a apenas 30% do que é necessário.

João Daniel I

“Não compactuamos com essa medida do governo federal, porque ela trará e já está trazendo prejuízos ao estado e ao país, tanto no que diz respeito aos trabalhadores diretos e indiretos, à economia do estado, à produção de fertilizantes, entre outros danos”, destacou o deputado João Daniel.

João Daniel II

Desde que o anúncio da hibernação foi feito, em março do ano passado, o deputado tem se mobilizando e atuado junto com os trabalhadores e outros parlamentares sergipanos e da Bahia para evitar que as duas unidades da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados, em Sergipe e Camaçari, na Bahia, sejam fechadas, hibernadas ou privatizadas. “Isso não pode acontecer!”, acrescentou.

Bomba!

A coluna recebeu a informação que mais uma Operação policial tende a ocorrer, muito em breve no Estado de Sergipe, possivelmente com mandados de prisão e busca e apreensão de prefeitos e vereadores, de várias regiões, além de empresários e escritórios de contabilidade. A investigação gira em torno de supostas irregularidades em contratos firmados e visa a perpetuação criminosa no Poder.

Exclusiva!

Um dos “alvos” desta Operação deve ser o prefeito de um município não muito distante da capital que tem renovado contratos da ordem de meio milhão de reais, “em caráter de emergência”. A investigação gira em torno de suposto esquema de desvio de recursos públicos destinado a enriquecer ilicitamente, crime de propina e suborno para servidores públicos, municipais e estaduais.

Operação Sefaz I

Em mais uma fase da Operação Concorrência Leal, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) – com o apoio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), da Polícia Civil; e da Companhia Fazendária, da Polícia Militar – desenvolveu ações simultâneas em mais de 15 empresas do ramo de bebidas que comercializavam produtos de forma irregular, ocasionando o registro de diversas infrações.

Operação Sefaz II

A principal irregularidade identificada pelos auditores fiscais foi a comercialização de bebidas, entre refrigerantes e alcoólicos, sem nota fiscal de aquisição, inclusive produtos cuja comercialização não segue as convenções de mercado. “Na prática, as latas e garrafas de bebidas vinham de outro Estado sem nota fiscal para concorrer no mercado sergipano com a própria marca já estabelecida na região”, explicou o coordenador da operação, o auditor fiscal da Sefaz, Alberto Mota.

Notas subfaturadas

Nas incursões, realizadas simultaneamente nos depósitos comerciais sediados na capital também foram constatadas irregularidades no registro junto à Sefaz e notas subfaturadas ou não correspondentes ao estabelecimento. Em todas as empresas, foram procedidas as notificações das irregularidades e coleta de dados e informações que vão subsidiar a lavratura dos autos de infração.

Comércio irregular

A operação visa inibir o comércio irregular de bebidas no Estado de Sergipe, tendo em vista a proximidade de um dos períodos de maior consumo dos produtos, o Carnaval. “Havia todo um monitoramento e um trabalho prévio de levantamento das irregularidades praticadas no comércio de bebidas pelas empresas. Essas ações visam coibir a concorrência desleal no Estado”, reforçou Alberto Mota.

Barra dos Coqueiros

Líder do prefeito Airton Martins (MDB) na Câmara Municipal da Barra dos Coqueiros, o vereador Toinho da Toyota (MDB), é o principal nome do agrupamento para disputar a sucessão eleitoral em 2020. Toinho é bem relacionado, tem a confiança do gestor e dos demais parlamentares, e deve ser o candidato a prefeito do grupo no próximo ano.

Kitty Lima I

A deputada estadual Kitty Lima (Rede) visitou a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) para dialogar com o secretário Ubirajara Barreto sobre a atual gestão de políticas públicas para o meio ambiente, bem como o funcionamento geral da pasta que recentemente passou por uma fusão envolvendo as antigas secretarias de Infraestrutura e de Meio Ambiente.

Kitty Lima II

Durante o encontro, a parlamentar abordou uma série de pautas que, por meio do seu mandato, pretende indicá-las ao governo a fim de que a causa animal passe a ter maior atenção e investimento. Entre as principais demandas está a proposta de emenda ao Fundo Municipal do Meio Ambiente (Fundema) que será apresentada por Kitty na Alese, e que somada a ela, a deputada garante fazer uma grande cobrança de prioridade do governo na destinação de recursos à causa animal.

Samuel Carvalho I

O município de Nossa Senhora do Socorro vai ganhar um Centro de Equoterapia para atender 120 crianças que irão realizar exercícios terapêuticos, psicomotores e pedagógicos sobre o cavalo. A iniciativa é do deputado Dr. Samuel Carvalho (PPS) que está contando com a ajuda de amigos na doação do terreno, no Calumby, e dos animais do Centro. “Vamos implantar esse método terapêutico para promover o bem estar de nossas crianças de Socorro”.

Samuel Carvalho II

A elaboração do Projeto de Equoterapia foi uma ideia que tive pensando em oferecer um tratamento alternativo para crianças com deficiências, disse Samuel. “Através da Equoterapia, os pacientes terão reabilitação física e motora, vão poder realizar atividades de socialização, aprender táticas de encilhamento, desarrear a cela, e o manuseio do cavalo”. O programa de Educação e Reeducação é direcionado também para as crianças com dificuldades na aprendizagem escolar, explicou o deputado.

Goretti Reis I

Durante o encontro com o comandante geral da Polícia Militar de Sergipe (PM-SE), coronel Marcony Cabral Santos, e com o subcomandante geral da PM, coronel Paulo Paiva, a presidente da Frente Parlamentar em defesa das Mulheres, deputada estadual, Goretti Reis (PSD), pediu a atenção para os problemas que impedem a promoção de policiais femininas das turmas de 1993 e 1996.

Goretti Reis II

“Mais uma vez cobrei do comando da PM uma solução para o problema enfrentado por policiais femininas de Sergipe, que alegam má vontade em resolver o impedimento de promoções de patentes. O comandante se comprometeu em agendar uma reunião com todos os órgãos envolvidos juntamente com uma comissão das policiais para que cheguem a um consenso e essas pendencias sejam sanadas definitivamente. É assim que se resolvem os problemas, buscando as soluções”, explicou a parlamentar.

Valadares Filho I

Na condição de presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Sergipe, e membro do Diretório Nacional, Valadares Filho realizou uma série de reuniões durante esta semana em Brasília. Tendo em vista o atual cenário político voltado para a Reforma da Previdência, o PSB reuniu o diretório nacional para discutir o tema. “Decidimos que o nosso partido vai promover uma série de debates nos estados e em Brasília sobre a reforma da previdência e, ao final, apresentaremos uma posição oficial”, explica.

Valadares Filho II

Valadares se reuniu com o deputado federal pelo PSB de Pernambuco, João Campos, filho do saudoso Eduardo Campos. “João Campos é uma revelação da política pernambucana, tratamos dos desafios que o PSB vai ter no futuro, a grande responsabilidade que a nossa geração tem com esse novo cenário da política brasileira e em poder representar os anseios da sociedade”.

Bancada I

Sob coordenação do deputado federal Fábio Reis (MDB), parlamentares da bancada sergipana participaram de jantar no intuito de ampliar a interlocução com todos em defesa dos pleitos do Estado. O convite foi feito junto ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

Bancada II

Na ocasião, Fábio Reis reforçou o compromisso de aprofundar as conversas e mediar os principais assuntos de interesse de Sergipe. “Nosso Estado ganha muito com a união de todos. Acredito que juntos podemos realizar um bom trabalho e concretizar os anseios da população”, disse o coordenador.

Fábio Reis

O parlamentar também se disse feliz com o encontro e com a iniciativa do prefeito Edvaldo em discutir as reivindicações de Aracaju junto ao governo federal. “Me coloco à disposição da administração municipal. Como já disse, minha intenção é somar”, finalizou Fábio Reis.

Jason Neto I

O vereador Jason Neto (PDT) saiu em defesa dos taxistas de Aracaju. Ele declarou que os taxistas estão sofrendo já que não existe fiscalização para os carros particulares que fazem uso de aplicativos para transportes. “Eu apoio a causa desses taxistas que perderam muito com surgimento desses aplicativos. Eles são pais e mães que precisam sustentar as suas famílias. Hoje, são mais de 12 mil carros cadastrados em diversos aplicativos e desses são mais de três mil utilizando placas cinza. Abraço esses taxistas e eles terão meu apoio”, disse o vereador.

Jason Neto II

O parlamentar falou ainda sobre o papel dos órgãos fiscalizadores. “Vou procurar meios pra ajudar essa classe. A SMTT precisa encontrar formas para que seja feita uma fiscalização mais séria e que os taxistas não sejam prejudicados. Os taxistas pagam impostos, são acompanhados com frequência, e eu não tenho visto fiscalização diante esses carros particulares dos aplicativos. Temos que cobrar atitudes do poder publico”, completou Jason Neto.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

