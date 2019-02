Prefeita Carminha Mendonça valoriza agentes de saúde e de combate à endemias

22/02/19 - 14:59:51

Após um período de cinco anos sem reajuste e um piso salarial defasado, agentes comunitários de saúde e de combate ás endemias conseguiram uma importante vitória.

A luta não foi fácil. Percorrendo um calvário de idas e vindas, a categoria somente recebeu o devido reconhecimento profissional com a intervenção da prefeita Carminha Mendonça, que ao assumir o Poder Executivo Municipal, se reuniu com representantes da classe e, por conseguinte, buscou solucionar os problemas existentes, eliminando assim, os entraves burocráticos pendentes para que as reivindicações fossem atendidas.

Sensibilizada com os apelos e anseios dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, Carminha Mendonça levou a questão para ser analisada e aprovada pelo parlamento municipal. Em sessão plenária, a Câmara de Vereadores de Itabaiana finalmente aprovou o reajuste do piso salarial.

De acordo com o vice-presidente da categoria, Sérgio Luiz Andrade, a vitória significa muito para a classe. “Graças a Deus essa aprovação vai trazer dignidade e autoestima para profissionais de agente de saúde e endemias”, disse.

Fonte e foto assessoria