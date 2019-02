Emdagro realiza seminário sobre a importância da palma para o semiárido

23/02/19 - 06:53:14

Para debater a importância da palma forrageira para o Semiárido, na próxima terça (26) e quarta-feira (27), a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) realiza seminário em Nossa Senhora da Glória. No evento, serão discutidas as diversas variedades de palma forrageira resistente à Cochonilha do Carmim – praga que pode comprometer a produtividade ou até dizimar milhares de hectares de palmais.

A programação contará com a presença do palestrante Djalma Cordeiro, pesquisador do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), que já no dia 26 fará uma visita às duas Unidades Demonstrativas de Palma Forrageira Orelha de Elefante Mexicano dos produtores José Rivaldo e Júlio [este produtor de Palma Miúda] – ambas localizadas no perímetro irrigado Jacaré/Curituba, Assentamento Nova Canadá, no município de Canindé de São Francisco.

Na tarde do dia 26, será realizada uma Mesa Redonda com a participação de técnicos da Emdagro, da Universidade e do Instituto Federal de Sergipe (UFS e IFS), do pesquisador e de agricultores assistidos. No dia 27, no auditório do Campus da UFS, em Nossa Senhora da Glória, acontece a palestra sobre a importância da diversificação das variedades de palma para o enfrentamento das pragas Escama e Cochinilha do Carmim.

Da assessoria

Foto: Leonardo Lelis