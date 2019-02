EXECUTIVA NACIONAL DO PSC DÁ BOAS VINDAS AOS CONGRESSISTAS

O PSC Nacional realizou nesta quinta (21), em Brasília, uma reunião administrativa do partido para tratar da organização dos diretórios estaduais e municipais e os projetos de expansão da legenda com representantes de todos os estados. Participando da mesa diretiva da Executiva, o presidente do partido, pastor Everaldo Pereira (RJ), o vice-presidente Marcondes Gadelha (PB), o 1º vogal André Moura e os governadores Wilson Lima (AM) e Wilson Witzel (RJ).

O evento foi realizado tendo como pauta administrativa a reorganização do PSC em todos os estados brasileiros e expandir a legenda agregando novos filiados através dos diretórios municipais. Além disso, a Executiva Nacional deu boas vindas e apresentou aos novos parlamentares as bandeiras defendidas pelo partido no Congresso Nacional, orientando sobre os valores sociais cristãos.

Além dos presidentes dos diretórios estaduais, esteve presente toda a bancada federal: senador Zequinha Marinho (Pará) e dos deputados federais Paulo Martins (Paraná), Glaustin Fokus (Goiás), Osires Damaso (Tocantins), André Ferreira (Pernambuco), Valdevan Noventa (Sergipe) e Gilberto Nascimento (São Paulo).

Após a reunião, foi comemorado os aniversários do governador Wilson Witzel (dia 19), do presidente Pastor Everaldo (dia 22), e André Moura (dia 23, sábado).

“O PSC, no pleito eleitoral de 2018, demonstrou força em nível de Brasil elegendo seus dois primeiros governadores, o do Amazona papel s, com importantíssimo na defesa da Floresta Amazônica, considerada o pulmão do mundo; e no Rio de Janeiro o governador Witzel, juiz federal aposentado que tem a fundamental missão de levar a ordem e a segurança para os cidadãos cariocas. O que nos gabarita a trabalhar por uma agenda positiva visando a melhoria da imagem do país, inclusive internacionalmente”, disse André.

André completou ainda o PSC deverá ter candidatos majoritários nos 75 municípios do Estado.

