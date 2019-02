Faculdade UNINASSAU Aracaju promove semana para egressos

23/02/19 - 07:51:59

O evento acontece de 25 a 28 na unidade e tem como foco a trabalhabilidade

Suzy Guimarães

A UNINASSAU Aracaju realizará, entre os dias 25 a 28 de fevereiro, o Encontro para egressos. O objeto do evento, que está sendo promovido pelo Núcleo de Trabalhabilidade Empego e Carreiras (NETC), é reunir os egressos abordando temas relacionados ao mercado de trabalho, além de convidar os ex-alunos para participar das ações sociais da instituição, mantendo assim, um vínculo de responsabilidade entre os dois. Na ocasião serão realizadas palestras, que acontecerão na sala 312, a partir das 19h.

O diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman, afirma que é de grande importância manter o contato com os egressos para que eles continuem estudando e não deixem o mundo acadêmico. “Hoje o mercado exige profissionais cada vez mais qualificados e, nesse sentido, queremos apoiar nossos egressos para que se especializem e participem conosco das nossas ações de responsabilidade social”, disse.

A analista de carreiras da UNINASSAU Aracaju, Rayane Brito, explica que o encontro pretende dar continuidade à formação do egresso para que eles percebam o quanto são importantes para a faculdade onde obtiveram sua formação. “Associaremos o evento com o setor de responsabilidade social da faculdade para que os alunos egressos sejam estimulados a se integrar as ações da UNINASSAU”, atentou.

Palestras – Durante a programação que se estende ao longo de quatro dias serão ministradas palestras com os temas: “Ética profissional é sempre o melhor negócio”; “Técnicas de inglês para entrevistas de emprego”; Como se preparar para uma entrevista de emprego” e “Técnicas do Coaching para alavancar sua carreira e negócios”.