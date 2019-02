FUNCIONÁRIOS DO HRAM FARÃO PARALISAÇÃO NA QUARTA-FEIRA

23/02/19 - 07:38:41

Por conta dos atrasos salariais e falta de pagamento do 13º salário de 2018, os trabalhadores do Hospital Regional Amparo de Maria, em Estância, farão paralisação por 24 horas, na próxima quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Caso os problemas não sejam resolvidos nesse período, haverá greve automaticamente, no dia 28, por tempo indeterminado. Esta deliberação ocorreu durante assembleia geral da categoria promovida, nesta sexta-feira, 22, pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa).

“Em assembleia feita aqui, no Amparo de Maria, decidimos por uma greve a partir do dia 27 de fevereiro, que poderá ser por tempo indeterminado. Já são três salários atrasados: dezembro, janeiro e fevereiro, mais o décimo terceiro, o que seria o atraso do quarto rendimento ao trabalhador”, esclareceu Augusto Couto, presidente do Sintasa, que participou da assembleia com o diretor do sindicato, Marcos Antônio.

A expectativa do Sintasa é que com esta deliberação, o Governo do Estado e a gestão do hospital possam se sensibilizar com o descaso que os trabalhadores estão sofrendo com falta do recebimento salarial.

