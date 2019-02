Governo assina Ordem de Serviço para obras na Orla de Canindé

23/02/19 - 08:35:15

O governador Belivaldo Chagas assinou nesta sexta-feira, 22, uma Ordem de Serviço relacionada às obras complementares na Orla Salomão Porfírio Britto (Prainha). A solenidade aconteceu na denominada ‘Orla de Canindé’, no município de Canindé de São Francisco. Orçada em R$ 1.195,488,44, com recursos provenientes do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Sergipe (Prodetur/SE), por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), as ações devem contribuir no desenvolvimento do município e fortalecer o turismo local que é o segundo principal atrativo turístico do estado.

A intervenção na Orla deve promover melhorias paisagísticas com o plantio de espécies do tipo “cabeça-de-frade”, “mandacaru” e “palma”. Além disso, serão instaladas lixeiras para estimular a cultura da coleta seletiva, inserção de duas escadas metálicas para melhorar o acesso aos quiosques da Orla e a construção de coberturas de policarbonato entre eles. Deverá ser executado também, ações na parte de drenagem, construção da “Casa do Operador da Estação de Tratamento”, entre outros serviços.

“Essa dupla deu muito certo”. Afirmou o governador em relação ao trabalho do secretário de Estado de Turismo, Manelito Franco Neto e da Coordenadora do Prodetur, Cristiana Fernandes, mediante o êxito das ações atreladas ao Prodetur em Sergipe.

Satisfeito em oficializar mais um mérito do programa, o gestor Manelito Franco Neto parabenizou os avanços no turismo de Canindé. “O turismo forte só gera fatores positivos para a região, por isso parabenizo o município em receber mais ações do Prodetur voltadas para a Orla de Canindé. A região abraçou o projeto e as capacitações contribuem e muito para os avanços na qualificação do serviço ofertado”, salientou.

“Um governo que trabalha de verdade dedica sua atenção em fomentar o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do seu povo e, por conta disso, nós que fazemos parte da região de Canindé do São Francisco ficamos gratos pelos investimentos de mais de um milhão de reais para diversas áreas. A partir de então, o destino irá se tornar ainda mais atraente”, finalizou o secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Canindé, Genilson Aragão.

Prodetur

O objetivo do programa é fomentar o aumento de renda e emprego no estado, por meio da consolidação e diversificação da atividade turística. O programa contempla investimentos na construção e recuperação de orlas e equipamentos turísticos, patrimônio histórico, qualificação da mão-de-obra, infraestrutura de apoio e fortalecimento institucional do turismo.

Fonte e foto assessoria