Policiais do 7º Batalhão recebem certificação para uso do Sinesp Cad

23/02/19 - 08:03:28

A entrega dos certificados ocorreu na última quinta-feira, 21

A Polícia Militar realizou na manhã da última quinta-feira, 21, a entrega dos certificados aos concludentes da 2ª Turma do Ciclo de Capacitações para o Uso do Sistema Sinesp Cad, na área do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), sediado no município de Lagarto.

Além do efetivo do 7º BPM, o evento contou com a presença do Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) e teve como objetivo principal valorizar o empenho e dedicação dos militares concludentes no presente curso, o qual foi dividido nos módulos: Atendente/Despachante, Supervisor e Escalante.

O Sinesp Cad consiste numa ferramenta de Atendimento e Despacho de ocorrências, disponibilizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que tem por objetivo integrar todo o País, permitindo o controle e visualização, em tempo real, das equipes de serviço, integrando as informações coletadas entre as agências que estejam vinculadas ao sistema.

No 7º BPM, o sistema está em uso desde o dia 13 de dezembro de 2018 e já conta com uma base de informações que podem ser tratadas e dispostas por tipo; dia da semana; horário de maior incidência; equipes que promoveram o atendimento; dentre outras variáveis que possibilitam aos Gestores de Unidades e Subunidades um emprego mais efetivo e direcionado de suas tropas.

Em Sergipe, além do 7º BPM, o Sinesp cad já funciona totalmente integrado no 3º BPM (Itabaiana) e 11º BPM (Tobias Barreto), com previsão de expansão para o 10º BPM (Nossa senhora das Dores) até a segunda quinzena do mês de março.

Fonte e foto SSP