“Não está no meu radar privatizar Deso mas, tem que ter gestão”, diz Belivaldo

24/02/19 - 07:19:14

Na última quinta-feira, 21, quando dava posse ao novo presidente da Companhia de saneamento de Sergipe – DESO, o engenheiro Carlos Melo, o governador Belivaldo Chagas fez um pronunciamento bem contundente, deixando claro que é necessário se fazer uma gestão voltada para alcançar um superávit, que dê para investir na melhoria tecnológica, avançando na qualidade do serviço para população.

“Não está no meu radar a privatização da DESO mas, tem que ter gestão”, disse o governador, no momento em que discorria sua analogia crítica da Companhia hoje, e o que pode ser no futuro, que estará nas mãos da nova diretoria empossada, e que terá o acompanhamento bem próximo pelo próprio governador.

Ainda durante seu pronunciamento, Belivaldo fez referências aos deputados estaduais, Zezinho Guimarães e Garibalde Mendonça, presentes na solenidade, dizendo ao primeiro que não quer briga de hipótese alguma, por mais que especulem no meio político e na imprensa. Já para Garibalde, o governador disse que nunca teve qualquer problema com o parlamentar, e que sabe compreender o momento recente da eleição da Mesa diretora da Alese, ainda mais, tendo ele vivido algumas eleições ali quando deputado esteve.

O governador explicou que ainda falta conversar com alguns deputados aliados, e que isso vai acontecendo entre uma pauta e outra mas, também deixou bem claro que precisará contar com a enorme compreensão e colaboração dos demais poderes e seus membros.