TRECHO DA RODOVIA AYRTON SENNA RECEBE SINALIZAÇÃO ESPECIAL

24/02/19 - 07:03:44

Os serviços executados naquela região deverão ser concluídos antes do feriado

O feriado de Carnaval está chegando e, por conta disso, o fluxo de veículos deve aumentar consideravelmente nas principais rodovias do Estado. Sobretudo naquelas que dão acesso às praias sergipanas. Por esta razão, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) intensificou as ações ligadas a sinalização, roçagem e varrição em diversas estradas. Uma delas é a Rodovia Ayrton Senna, uma importante via para o litoral sul do Estado.

No trecho próximo à praia do Saco, município de Estância, foram colocadas novas placas de sinalização alertando sobre o acúmulo de areia em alguns pontos. A medida tem o objetivo de informar os motoristas e, assim, evitar acidentes.

Quanto a limpeza, na próxima semana as equipes também farão ações de recolhimento da areia que se acumula em alguns pontos da pista. Este serviço é contínuo e segue o fluxo dos ventos, principal responsável pela movimentação das dunas.

Os serviços executados naquela região deverão ser concluídos antes do feriado. Contudo, o DER ressalta que novos pontos de acúmulo de areia poderão surgir em outros trechos da rodovia devido as correntes de ar típicas de regiões litorâneas.

Foto Mário Sousa