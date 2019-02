Vereador Cabo Didi promove o primeiro grito de Carnaval em combate às drogas

Buscando a participação dos jovens em prol da prevenção contra as drogas, o vereador Cabo Didi e a coordenação do projeto “Fumaça Zero”, puxou nesta sábado (23) pelas ruas do Santa Tereza, o primeiro grito de Carnaval em combate às drogas. Na concentração crianças,jovem e adultos se aqueciam animados para o desfile, com confetes e serpentinas para abrilhantar a festa. além de muito criatividade nas fantasias.

O bloco carnavalesco” Drogas Jamais”, desfila pelas ruas do bairro ao som da banda de frevo ” Os pés em baixo”. Com o intuito de chamar atenção da comunidade contra as drogas, as famílias capricharam nas fantasias levando alegria e bom humor para a população.

” Estamos muito felizes em promover o nosso primeiro grito de Carnaval em combate às drogas,a nossa iniciativa é trabalhar com a prevenção de drogas entre jovens e adolescentes do nosso município, ” frisou Didi.

