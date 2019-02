Vice-prefeito da Barra, Alisson, é o nome da vez para suceder Aiton Martins

24/02/19 - 06:38:53

Embora não diga publicamente, o atual prefeito não deseja caminhar ao lado do seu vice para sua sucessão, e comenta-se que Airton pensa no nome do professor Roberto, para continuar prefeito de fato, coisa que não será possível com Alisson, que não tem perfil para ser comandado por alguém já deixou a prefeitura, e deu sua contribuição como executivo.

Em todas as pesquisas encomendadas para consumo interno, Alisson é nome disparado entre todos os outros confrontados. Isso tem incomodado o prefeito Airton Martins, que já começa a reagir, segundo informações, diminuindo os espaços políticos de sua administração que sejam indicados do seu vice.

A administração de Airton é bem avaliada pela população mas, se não buscar um alinhamento político com Alisson para eleição do próximo ano, deixará a prefeitura amargando uma derrota. Fora Alisson, todos os nomes indicados para aferição, aliados do prefeito, apontam resultados pífios, e até ridículos para se alimentar qualquer expectativa dessas figuras. Um deles, além de submergir nos resultados, carrega uma rejeição de mais de 80%. Um verdadeiro náufrago antes mesmo de nascer.