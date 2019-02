Advogado diz que foi espancado por dois policiais militares em Lagarto

25/02/19 - 10:04:50

O advogado Walla Viana, está acusando dois policiais militares do município de Lagarto, de tê-lo espancado neste domingo (24), após segundo ele, ter se apresentado aos militares como advogado.

Na manhã desta segunda-feira (25) Walla Viana disse em entrevista ao radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida, que não sabe o motivo do espancamento. “Eu não sei o que aconteceu. Eles estavam prendendo um sobrinho meu e eu me apresentei como advogado e queria saber o que estava acontecendo”, afirma o advogado explicando que eles teriam se irritado por ele dizer que era advogado.

Walla Viana conta que foi preso e espancado e em seguida colocado na carroceria da caminhonete, com o rosto virado para baixo e levado para a delegacia. O mais grave na acusação feita pelo advogado, é o fato de segundo ele, ter sido espancado também dentro da delegacia pelos mesmos PMs. “No caminho eu fui extremamente agredido. Diga agora vagabundo que você é advogado”, conta Walla.

Logo após o ocorrido, várias fotos foram postadas nas redes sociais, mostrando o advogado com sangramento em várias partes da cabeça, inclusive no ouvido.

Já os policiais teriam informado na delegacia, segundo Walla, que os ferimentos teriam sido provocados pelo próprio advogado.

O advogado disse ainda que registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Lagarto e irá acionar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE), além da Corregedoria de Polícia Militar para investigar possível quebra de prerrogativas e abuso de autoridade.

O relações públicas da PM informou que não tinha conhecimento do fato e aconselhou o advogado a procurar a Corregedoria e apresentar a denúncia para que o caso seja apurado.

Munir Darrage