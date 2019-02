Baile da Melhor Idade acontece nesta terça-feira em Aracaju

25/02/19 - 11:11:14

Uma tarde de lazer, encantos, magia e alegria. Assim será mais uma edição do ‘Baile da Melhor Idade’, que será realizado pela Prefeitura de Aracaju nesta terça-feira, 26, a partir das 14h, no Iate Clube de Aracaju. Além de atender a demanda dos idosos, usuários dos serviços da Secretaria Municipal da Assistência da capital sergipana, o evento busca se apropriar da festa mais tradicional do país para trabalhar diversas temáticas entre eles, a exemplo do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a interação social e a valorização cultural.

Pelo terceiro ano consecutivo o baile resgata o que há de melhor dos antigos e tradicionais eventos carnavalescos. Fruto do sucesso do ano passado, o baile será animado pela banda ‘Beijos e Flores’, que conta com um repertório diversificado, composto por uma mistura de ritmos do Carnaval.

Segundo a secretária municipal da Assistência Social de Aracaju, Rosane Cunha, a promoção do baile cumpre com a missão de melhorar a autoestima dos mais de 800 idosos que participarão do evento. “Vamos promover um animado baile para este público que tanto merece. Será uma tarde de muito brilho, recheada com marchinhas de Carnaval, chuva de confete e serpentina e, claro, com a energia dos nossos senhores e senhoras, que são os grandes donos da festa. Eventos como este são sinônimos de inclusão e mostram que Aracaju é uma cidade humana feita para todos e todas independente da idade, cor ou sexo”, disse.

Da assessoria