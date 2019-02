BOSCO DIZ QUE FUSÃO DO BNB/BNDES É AFRONTA AO NORDESTE

25/02/19 - 21:08:46

Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal Bosco Costa (PR-SE), reagiu à ideia de unir o Banco do Nordeste (BNB) ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). O parlamentar disse que a medida compromete o Crescimento do Nordeste.

O deputado destacou que entre os bancos, o BNB é o que tem maior volume de recursos investidos nesta parte do país. “O Banco do Nordeste é quem desenvolve a região. Tem papel fundamental no financiamento agrícola e no desenvolvimento do agronegócio. E nós sabemos que o agronegócio é quem sustenta a economia do Brasil”, argumentou.

Bosco pediu união da bancada nordestina para impedir fusão dos bancos. “Não é admissível que o Nordeste com seus nove estados, representado por 151 deputados e 27 senadores, permita à morte do Banco do Nordeste”, acrescentou o deputado.

Por fim, o parlamentar registrou que a fusão prejudica os 7.214 servidores do banco e concluiu prometendo novo pronunciamento mais contundente sobre o tema.

Por Ascom