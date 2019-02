Empresários suspeitos de desvio de verbas em Lagarto se entregam à polícia

25/02/19 - 12:47:31

Os empresários Joel do Nascimento Cruz e Gildo Pinto dos Santos, alvos da Operação Leak e que eram considerados foragidos pela Justiça desde a última sexta-feira (22), se apresentaram ao Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública da Polícia Civil (Deotap), na manhã desta segunda-feira (25), onde prestam esclarecimentos.

Eles são suspeitos de e envolvimento no desvio de verbas públicas do matadouro municipal a cidade de Lagarto e foram considerados foragidos da justiça desde o cumprimento da prisão do prefeito, já que eles não foram localizados.

O prefeito Valmir Monteiro que também é alvo da operação encontra-se recolhido no presídio militar (Presmil). Já o genro do prefeito, Igor Ribeiro, está preso na 8ª Delegacia Metropolitana.

As informações que circulam desde o inicio da manhã de hoje são de que a assessoria jurídica de Valmir e do genro entrou com recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que os réus respondam em liberdade.

Operação Leak – o nome da Operação se deu em razão da notícia de vazamento dos pedidos de prisão e buscas que foram realizados, além da notícia de que os principais alvos de prisão saíram de seus domicílios para evitar serem capturados pelas equipes do GAECO e das Polícias.