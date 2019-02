DOMINGUINHOS É PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO NO MUNICÍPIO ESTÂNCIA

25/02/19 - 05:16:30

Seminário indica o nome de Dominguinhos como pré-candidato a prefeito de Estância

No último sábado, 23, lideranças e militantes de várias correntes internas do PT de Estância realizaram um seminário com o propósito de se unificarem em torno da construção de uma candidatura majoritária petista no município de Estância.

O Seminário denominado de “Várias Forças Uma Só Luta”, teve como expositores o Secretário Estadual de Organização Mario Dias, o presidente do PT no município Dominguinhos, o ex-presidente municipal do PT, Joaldo Santos, que também é uma importante liderança ligada ao senador Rogério Carvalho e Alaor Bastos que foi o presidente da comissão provisória na fundação do partido no município no ano de 1992.

Organização partidária, análise de conjuntura, definição de eixos a serem discutidos dentro do partido, bem como as ações das caravanas Lula Livre no município foram os temas no seminário, além da prioridade do partido em apresentar ao povo estanciano uma candidatura petista para o Paço Municipal.

O novo grupo do partido dos trabalhadores no município denominado “Várias Forças Uma Só Luta”, foi aprovado por todos os presentes.

O seminário também, materializou um documento intitulado Carta de Fevereiro: Lula Livre, essa carta será apresentada nas instâncias partidárias, ao conjunto da militância e ao povo estanciano. Na carta além dos eixos de atuação foi aclamado por unanimidade o nome do presidente municipal DOMINGUINHOS como pré candidato a prefeito na cidade de Estância.

Agora é aguardar o trâmite partidário para que o PT de Estância defina o nome que irá representar a militância e o legado de Lula na disputa de 2020.

Mario Dias

Secretário Estadual de Organização do PT/SE