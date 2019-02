EM NOTA, SETRANSP DIZ QUE ACREDITA QUE HAJA COMPREENSÃO

25/02/19 - 14:41:48

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju e região metropolitana (Setransp), entidade legalmente constituída, registrada e regular perante o Ministério do Trabalho, ao longo dos anos sempre buscou negociar com os representantes dos trabalhadores rodoviários (Sinttra) da melhor forma possível para atender aos anseios da categoria rodoviária, e espera que na reunião programada para essa semana aconteça o entendimento necessário para se concluir a Convenção Coletiva 2019 / 2020 para os trabalhadores das empresas de ônibus de Aracaju e da região metropolitana. O setor acredita que haverá conciliação da forma mais viável para todos, com a compreensão da atuação situação econômica do sistema, e sem que se comprometa o andamento da mobilidade das cidades com o transporte público coletivo.

Da Ascom Setransp