“Gordinho do Povo” lamenta mal entendido com áudio por ele divulgado

25/02/19 - 14:33:36

Um mal entendido que pode ter ocorrido no último final de semana, após o Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, um dos mais atuantes blogueiros de Aracaju divulgar um áudio, faz com que ele (Gordinho) divulgue um pedido de desculpas.

O fato foi registrado quando o blogueiro divulgou uma informação sobre uma ocorrência policial em Laranjeiras e que ainda estava em andamento. Uma pessoa que ele prefere não citar, teria usado as redes sociais esse áudio, onde ele diz que “não devo minha cabeça a policial”.

Gordinho do Povo explica que “em nenhum momento eu denegri ou tive a intenção de ofender quem quer que seja, muito menos a instituição militar que é a área em que mais atuo e divulgo os trabalhos realizados pelos militares. Na verdade, há a intenção clara de querer nos prejudicar. Por conta disso, venho de público pedir desculpas àqueles que se sentiram ofendidos, pois essa não era nossa intenção”, disse o blogueiro.