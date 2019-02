HOMEM É ASSASSINADO A TIROS EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA

25/02/19 - 07:09:55

Um homem identificado pelo pré-nome de Jackson, foi assassinado com vários tiros na noite deste domingo (24) no Conjunto Neusize Barreto, no conjunto Marcos Freire 1.

As informações são de que a vitima foi alvejada quando se encontrava em frente a sua residência localizada na comunidade Areial Mangueira nas proximidades do Shopping Prêmio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), foi acionada e esteve no local mas o homem já estava morto.

Não há informações sobre quem teria praticado o crime nem o motivo. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), foi acionado e vai investigar o crime.