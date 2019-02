Jornalista Roberto Avallone morre aos 72 anos em São Paulo

25/02/19 - 15:23:47

Comentarista se sentiu mal e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória

Morreu na madrugada desta segunda-feira (25), aos 72 anos, em São Paulo, o jornalista Roberto Avallone. Ele se sentiu mal e foi levado ao hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

Avallone mantinha um blog sobre futebol no portal UOL e recentemente participou de programas do Sportv como comentarista. O jornalista começou a carreira na década de 1960, no Jornal da Tarde, e passou ainda pela extinta TV Gazeta, RedeTV! e Bandeirantes. Em rádio, também passou pelo grupo Bandeirantes, além da Jovem Pan e Rádio Globo.

Roberto Avallone recebeu dois Prêmios Esso de Jornalismo, o mais importante da categoria, como chefe de equipe que cobriram as Copas do Mundo de 1978 e 1986.

Por Thiago Marcolini

Fonte Agencia do Rádio Mais