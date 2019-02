LAÉRCIO CONSEGUE A LIBERAÇÃO DE QUASE R$ 1 MI PARA 5 MUNICÍPIOS

25/02/19 - 13:55:36

Cinco municípios do interior do estado foram beneficiados, nos últimos dias, com a liberação de recursos de emendas parlamentares do deputado federal Laércio Oliveira. “Essa busca de verbas federais para os municípios também faz parte da atividade parlamentar e tenho dado prioridade à saúde e a infraestrutura que são as maiores necessidades dos sergipanos”, afirmou o parlamentar.

Para Divina Pastora foram destinados R$ 460 mil para postos de saúde do município, para Frei Paulo foram R$ 233 mil pavimentação de ruas, R$ 123 mil para Neópolis também para pavimentação de ruas, R$ 73 mil para Estância para o início da construção de uma quadra poliesportiva e R$ 49 mil para pavimentação de ruas em Ribeirópolis.

De acordo com Laércio, para a saúde, os recursos serão utilizados para a compra de equipamentos para ajudar no diagnóstico e prevenção de doenças, na realização de consultas e exames, na ampliação da vacinação, radiografias e em outros procedimentos, proporcionando um melhor atendimento aos sergipanos. Com mais estrutura, é possível reduzir as filas para a realização de exames e cirurgias. Para a infraestrutura, os recursos serão utilizados para melhorar a qualidade de vida dos moradores dos municípios.

da assessoria