MULHER É PRESA POR FURTAR FANTASIAS EM LOJA EM ARACAJU

25/02/19 - 05:06:01

Neste final de semana, a polícia militar através do Batalhão de Radiopatrulha atuou em diversas frentes operacionais, como no policiamento de eventos pré carnavalescos e futebolísticos, no radiopatrulhamento preventivo e repressivo e efetuou a prisão de duas pessoas, bem como apreendeu 4 menores, 3 armas de fogo, recuperou 2 veículos tomados de assalto e fantasias furtadas de um estabelecimento comercial.

O final de semana começou com o atendimento de uma ocorrência, onde os militares do BPRp recuperaram um Hilux branca, de placa policial QMD-4570, tomada de assalto na tarde de sexta, 22, em Maruim e localizada no início da madrugada de sábado, 23, na rua B, do Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, durante radiopatrulhamento pela localidade.

Ainda no Sábado, os militares do BPRp realizaram o policiamento preventivo de eventos, como: Rave do Tony, no mercado Albano Franco, no jogo do campeonato Sergipano de Futebol disputado entre Confiança x Boca Jr, efetuaram a prisão de Luciana Silva Oliveira, que havia furtado diversas fantasias de um estabelecimento comercial e recuperaram, após diligências, mais um carro que havia sido tomado de assalto a poucos instantes.

No momento da aproximação policial o suspeito que conduzia o carro, um I30, de placa NZU-5609, tentou empreender fuga, mas foi interceptado e identificado como Murilo Cerqueira de Oliveira Lobão.

Após consultas feitas junto ao CIOSP, os militares constataram que o veículo tinha sido roubado e contataram a vítima, orientando-a a se dirigir à Deplan Norte, onde após a adoção de todas as medidas legais, ela pôde reaver seu bem.

No domingo, 24, dois menores foram apreendidos no Bairro Capucho, na Avenida Osvaldo Aranha, em poder de um revólver calibre .22, com 04 munições.

Os menores de iniciais J. V. M. S, 17 anos e H. E. S. S., de 14 anos, foram conduzidos à 3ª Delegacia Plantonista.

No Guajará, na rua A, mais uma arma de fogo foi apreendida e retirada de circulação e um indivíduo de nome Thiago Rodrigo Santos Guimarães foi preso em flagrante e conduzido à delegacia Plantonista Norte.

Na Avenida Lauro Porto, no bairro Boa Viagem, a Leão Extra 03 apreendeu a terceira arma de fogo, uma espingarda calibre 12 com 3 munições e dois menores de iniciais H. R. J, de 14 anos, e R. S. S, de 16 anos, que foram conduzidos, logo em seguida à Plantonista para a adoção de todas as medidas legais.

Os radiopatrulheiros atuaram ainda na Operação Sergipe Mais Seguro, no Encontro Cultural e Festa de São Benedito, em Divina Pastora, no jogo Sergipe x Itabaiana e nos Bloquinhos carnavalescos do bairro Atalaia, e dos conjuntos Bugio e Santa Lúcia.

Colaboração soldado Oliveira Filho