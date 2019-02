POLÍCIA CIVIL RECUPERA CARROS SUBTRAÍDOS DE LOCADORA NO INTERIOR

25/02/19 - 13:01:09

O veículos foram levados por estelionatários

A Polícia Civil em Campo do Brito, sob a coordenação da delegada Lauana Guedes, recuperou nessa sexta-feira, 22, um veículo na cidade de Jequié/BA, levado por quadrilha de estelionatários de uma locadora da cidade de Campo do Brito.

O fato aconteceu no final do ano de 2018, quando quatro indivíduos se passaram por empreiteiros e locavam os carros da locadora – vítima do golpe – e os devolviam. Após conquistarem a confiança do proprietário da empresa, locaram os carros e desapareceram com eles.

Por utilizar documentos falsos, os estelionatários dificultaram o trabalho de investigação, mas, por meio do empenho de toda a equipe policial e a ajuda de um rastreador instalado em um dos veículos, os policiais conseguiram recuperar dois dos veículos. O carro interceptado pelos policiais na cidade de Jequié/BA estava em posse de Kleiton Oliveira Passos, que foi conduzido até a central de flagrantes.

Ao chegar à delegacia, Kleiton afirmou ter comprado o veículo pelo valor de R$ 5 mil a um indivíduo conhecido como Vitório, que reside em Vitória da Conquista, na Bahia. Kleiton permanece preso, ao passo que as investigações continuam em andamento. Vale salientar que o outro veículo já tinha sido recuperado na cidade de Areia Branca/SE em posse de um indivíduo conhecido por Cabeção, o qual também foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Fonte e foto SSP