Policiais militares prendem homem por tentativa de homicídio em Neópolis

25/02/19 - 09:20:45

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, através da equipe de policiais militares da 5 CIPM, que tem como comandante o Major Márcio, prendeu em flagrante na tarde deste domingo (25), no município de Neópolis, Valmir Vieira da Silva (24 anos), por tentativa de homicídio utilizando uma faca.

A guarnição da Polícia militar, composta pelos Sargentos Adriano e Alex, Soldados Michel e Henrique estavam realizando o policiamento ostensivo na cidade quando foram solicitados por um cidadão intimando que tinha sido ferido por um golpe de faca na altura do pescoço. De imediato foram feitas diligências na localidade próximo onde estava havendo uma prévia carnavalesca e encontraram o suspeito o qual foi preso e encaminhado para a delegacia de Neópolis para lavratura do Flagrante.

Ainda neste domingo foi preso em flagrante o cidadão Benedtito Joaquim dos Santos, 34 anos, quando trafegava no veículo Fiat Palio placa JSB6676 na Rua Augusto Antunes em Neópolis. Após ser abordado e procedida a revista minuciosa pela equipe de policiais militares da 5 CIPM foi constatado que o carro estava com chassis adulterado e numeração do motor diferente do original, onde houve violação da chapa original do chassis sobrepondo outra numeração. O veículo foi apreendido e encaminhados para a delegacia de Neópolis para realizar o flagrante.

Fonte e foto 5º CIPM