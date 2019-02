Prefeitura abre oferta de atendimentos ortopédicos no Hospital Fernando Franco

25/02/19 - 07:41:36

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), passou a disponibilizar, a partir desta sexta-feira, 22, o serviço de ortopedia no Hospital de Pequeno Porte (HPP) Des. Fernando Franco, localizado no conjunto Augusto Franco.

A saúde pública do município já disponibiliza o serviço na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Nestor Piva, e agora, com a ampliação da oferta, a gestão passa a oferecer a especialidade nos dois hospitais da Rede de Urgência e Emergência (Reue) da capital.

A equipe contará com, pelo menos, um médico ortopedista por plantão de 12 horas e um técnico responsável pela aplicação de gesso.

“Quando uma pessoa tiver qualquer intercorrência de emergência, como uma fratura de osso ou uma entorse, por exemplo, pode procurar atendimento no Fernando Franco. Também será ofertada a consulta de retorno, caso necessite, para fazer o acompanhamento”, informou a coordenadora administrativa do Fernando Franco, Josineide Oliveira.

Foram atendidos dez pacientes durante o primeiro dia de funcionamento da ortopedia no Fernando Franco. Um dos primeiros usuários assistidos foi o cozinheiro Jonathan Marques Rodrigues Lopes, de 34 anos. “Cheguei com uma inflamação no tendão de Aquiles e fui atendido em menos de dez minutos. Da recepção ao consultório, todos me trataram muito bem e logo fui medicado e liberado”, reconheceu.

O início da oferta do novo serviço se deu após acordo fechado pela secretária da SMS, Waneska Barboza, junto aos médicos ortopedistas na última quarta-feira, 20. “Pensamos sempre na assistência à população, no Fernando Franco já está funcionando o serviço de clínica médica e estamos felizes em poder ofertar mais uma especialidade para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Aracaju”, destacou a secretária.

