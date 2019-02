PRF REGISTRA DOIS ACIDENTES COM UMA MORTE NO FINAL SEMANA

25/02/19 - 08:26:49

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou neste domingo (24), dois acidentes nas BR’s que cortam o estado de Sergipe.

O primeiro caso foi registrado no quilômetro 87, na BR 101, no município de Nossa Senhora do Socorro, e deixou uma pessoa ferida após tombamento do veículo.

No município de Carira, um acidente envolvendo duas motocicletas e um ciclomotor deixou dois feridos leves e uma pessoa morta na BR 235.