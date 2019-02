Recorde: Saudoso Tuca arrecada 7 toneladas de alimentos

25/02/19 - 09:38:15

Nem mesmo o sol escaldante espantou a multidão que marcou presença na a 8º edição do Bloco Saudoso Tuca, realizado no último domingo, 24. Ao som das bandas Água de Cheiro e Pé no Frevo, aproximadamente cinco mil foliões colaboraram através da doação de donativos contribuindo para o maior número de arrecadação em todas as edições e se divertiram pelas principais ruas do Siqueira Campos fazendo jus ao tema do bloco, “Diversão com Solidariedade”.

Sem fins lucrativos, o tradicional desfile carnavalesco, que já faz parte do calendário de comemorações oficiais do município, é uma forma de homenagem dos moradores do Aribé e do vereador Anderson de Tuca ao seu pai Antônio Vieira da Silva Neto, “Tuca do Siqueira Campos”, morador ilustre da comunidade que realizava trabalhos sociais.

“Não tenho palavras para descrever mais um sucesso do Saudoso Tuca. O brilho dessa festa é único. Já são oito anos de dedicação para que o evento aconteça de maneira alegre e tranquila. A cada ano tentamos superar, afinal, além da solidariedade, nosso intuito é proporcionar às famílias que saem de suas casas para nos prestigiar, reviver a magia dos carnavais de rua. Aos amigos, colaboradores, e, principalmente aos foliões, as estrelas da festa, meu muito obrigado pela confiança de sempre. Já estou com saudades e contando os dias para próxima edição”, disse Anderson de Tuca, feliz com o número de arrecadação de alimentos.

Uma das marcas registradas do bloco é valorizar as músicas que fizeram sucesso nos antigos carnavais, as famosas marchinhas. “É sempre uma alegria imensa poder participar de um evento tão organizado e com um objetivo tão bonito. A cada ano o Saudoso Tuca vem crescendo e se tornando um bloco cada vez mais solidário. E para nós, da Água de Cheiro, que tocamos em quatro das oito edições, é uma honra fazer parte dessa festa”, destacou Lito Nascimento guitarrista da Água de Cheiro.

O fato de morar em outro bairro não foi empecilho para Luciana Moura que faz questão de chegar cedo na concentração do bloco. “Amo essa magia do carnaval e gosto de aproveitar desde a concentração. Saudoso Tuca já está no meu calendário. É uma festa linda. Participo há mais de três anos e pretendo vir mais vezes”, pontuou.

Extremamente feliz com o número de donativos arrecadados, o vereador Anderson de Tuca fez questão de agradecer aos foliões. “Mais famílias serão beneficiadas esse ano. Isso é maravilhoso. Não há dinheiro no mundo que pague. Essa para mim é melhor parte: ver através do olhar o agradecimento e gratidão. Que Deus me dê forças para dar continuidade por muitos anos ao Saudoso Tuca”, finalizou.

Texto e Foto: Camila Sousa