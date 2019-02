SALÁRIOS: MOTORISTAS EMPRESA TERCEIRIZADA CRUZAM OS BRAÇOS

25/02/19 - 06:43:46

SALÁRIOS: MOTORISTAS DE EMPRESA TERCEIRIZADA CRUZAM OS BRAÇOS

Sem salários, motoristas paralisam atividades e empresa terceirizada

Trabalhadores da empresa Localine, localizada na rua Gumercindo Bessa, no bairro Industrial em Aracaju, cruzam os braços nesta segunda-feira (25) por conta do atraso no pagamento dos salários.

No inicio da manhã, um grupo de trabalhadores se concentraram em frente a empresa e alegam que estão há cerca de dois meses sem salários, além de férias que estão vencidas.

Os motoristas contam que neste momento são 70 ônibus que estão parados em frente à empresa, à espera de uma solução para o problema. As informações são de que esses ônibus são os que prestam serviço para várias secretarias do estado, entre elas a Deso, saúde e educação.

Eles alegam ainda que a empresa informou que não estão recebendo pelos serviços prestados. Porém o governo diz que o pagamento foi realizado.

Foto radialista Alex Carvalho