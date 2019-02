SECRETARIA SEGURANÇA USARÁ DRONES NO CARNAVAL EM SERGIPE

25/02/19 - 15:43:23

SSP entra nos ajustes finais para atuar nas festividades em todo o estado

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), por meio das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, entra na reta final da elaboração de escalas para o Carnaval 2019. No momento, os órgãos ajustam o efetivo disponível para emprego, conforme as confirmações e autorizações de festas em todas as regiões do estado sergipano. A novidade deste ano será a utilização de drones para o monitoramento dos foliões durante os maiores eventos na capital e interior por meio da Polícia Militar de Sergipe (PMSE). O uso dos equipamentos visa dar celeridade à identificação dos autores de pequenos delitos e facilitar o trabalho da tropa que está no solo.

No âmbito da PMSE, o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) emprega nos eventos de grande porte, a exemplo do Rasgadinho, em Aracaju, e dos carnavais oficiais dos municípios de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, os Batalhões de área, com apoio de unidades como Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e Grupamento Especial Tático de Motos (Getam). Parte considerável deste serviço ocorre entre a sexta-feira, 1° de março, e a quarta-feira, 6.

No momento, o CPMC também avalia os pedidos de policiamento para festividades carnavalescas nos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Maruim, Divina Pastora e Riachuelo, conforme portaria que regulamenta as solicitações de serviço ostensivo específico para eventos.

Nos finais de semana, o Comando do Policiamento Militar tem montado Operações denominadas “Sergipe Mais Seguro”, visando abranger e reforçar o policiamento em áreas onde ocorrem manifestações alusivas ao Carnaval, já que os infratores se aproveitam da aglomeração de pessoas para a prática de pequenos delitos, como furtos e roubos aos foliões.

Em relação ao interior, a PMSE avalia as solicitações feitas por 38 municípios para o emprego de policiamento extraordinário. Neste contexto, o Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) também realiza o planejamento para atuação em municípios como Estância (praias do Abaís e Saco); Pirambu; Canindé de São Francisco; Indiaroba e Neópolis, onde a tradição carnavalesca é mais expressiva.

De acordo com o planejamento já feito, algumas localidades do interior recebe o reforço no policiamento por seis dias consecutivos, especificamente da sexta, 1°, até a Quarta-feira de Cinzas, 6.

Polícia Civil

A exemplo do que acontece na Corporação militar, a Polícia Civil também se prepara para garantir o bom andamento dos trabalhos no período momesco, seja na capital ou no interior.

Durante os festejos de Carnaval, as delegacias plantonistas de Aracaju e Região Metropolitana, vinculadas à Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal), recebem reforço de efetivo. O objetivo da medida é atender com qualidade o fluxo de pessoas que normalmente cresce no decorrer dessa festividade. Assim, na capital e nos municípios de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros, as unidades da Polícia Civil estão prontas para receber os cidadãos que precisem da PC, no feriado prolongado.

Também no Carnaval, a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) garante o funcionamento por 24 horas das delegacias de Estância, Itabaiana, Lagarto, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Pirambu e Neópolis.

Na fase carnavalesca, as delegacias das cidades de Tobias Barreto, Carira, Nossa Senhora das Dores, Cumbe, e Itabaianinha trabalham com equipe reforçada. A medida busca contemplar todas as regiões do estado, com a ampliação do serviço.

Corpo de Bombeiros

Para promover a segurança durante o carnaval, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) disponibiliza efetivo extra para as atividades de prevenção e salvamento aquático em seis municípios sergipanos, no período de 2 a 5 de março. Serão empregados 35 militares por dia, em todo o período carnavalesco.

Os profissionais serão distribuídos na praia da Caueira, em Itaporanga D’Ajuda; em Estância, na praia do Saco; em Socorro e na Grande Aracaju.

Os quartéis de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto, Itabaiana e Propriá permanecerão, durante o carnaval, com suas equipes de prontidão 24 horas, para atender toda e qualquer emergência no estado, envolvendo resgates, salvamentos, combate a incêndio e demais atividades bombeiro militar.

Fonte e foto SSP