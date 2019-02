SES apresenta novo organograma da Vigilância em Saúde aos municípios sergipanos

25/02/19 - 15:28:18

Os coordenadores de vigilância dos municípios sergipanos foram convidados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), a participar, na manhã desta segunda-feira, 25, de reunião para apresentação do novo organograma da Vigilância Sanitária estadual. A partir de agora, dentro da Diretoria de Vigilância em Saúde existem duas coordenações, a Sanitária, com sete novas gerências e a Epidemiológica que, de acordo com a nova proposta, trabalham em parceria.

Na oportunidade, a diretora de Vigilância em Saúde, Mércia Feitosa, deu as boas vindas aos participantes e comentou que “a missão da gestão, missão de governo, é que façamos diferente, que a gente faça mais e melhor, que a gente consiga evitar certas situações que cabe à vigilância como um todo. Nós não podemos trabalhar separados, devemos ser parceiros. As vigilâncias epidemiológica e sanitária precisam construir juntas as metas, os indicadores, discutir a programação anual de saúde para a vigilância em saúde nos municípios”, explica.

A diretora reforçou, ainda, a importância das capacitações para qualificar as ações. “Passamos um grande período no estado sem ofertar os cursos de capacitação para as equipes de vigilância e a premissa em vigilância é ter conhecimento, uma competência que cabe ao Estado ofertar. Cada dia é um desafio e vamos fazer diferente, vamos fazer melhor porque a qualidade que nós ofertamos é a saúde da nossa população, essa é a grande missão”, disse Mércia.

Segundo o coordenador de Vigilância Sanitária, Ávio Batalha de Brito, o trabalho é árduo e difícil para quem trabalha em vigilância devido às constantes mudanças na legislação, o que se faz necessário pesquisar e estudar sempre. “O organograma de hoje traz sete gerências formadas por pessoas capacitadas que estarão à disposição dos municípios para tirar dúvidas, proporcionando um bom entendimento e uma boa estrutura de trabalho. Essa será uma gestão diferente e inovadora e estamos mudando tudo para melhor servir, e como é que se serve? Capacitando. Nossa função aqui na secretaria é receber, organizar, capacitar, essa será a nossa contribuição”, reforçou o coordenador.

Para a coordenadora de Vigilância Sanitária do município General Maynard, Inácia Silva Santos, que está atuando na vigilância municipal há quatro anos, o sentimento nesse período foi de orfandade. “Gostei do novo organograma, das novas gerências. É muito bom saber com quem contar, saber para onde ir. Antes procurávamos uma pessoa só e agora nós já sabemos que, além do coordenador tem uma equipe de gerentes para nos ajudar. Foi muito proveitoso e espero que agora a gente recomece a organizar”.

Fonte e foto assessoria