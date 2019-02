Zezinho Sobral aciona justiça pela reabertura da Fafen

25/02/19 - 13:07:17

Na manhã desta segunda-feira, 25, o deputado estadual Zezinho Sobral (PODE) participou da audiência pública, na Assembleia Legislativa, que discutiu o fechamento e o risco de privatização da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen-SE).

Na ocasião, o parlamentar anunciou que tomou providências junto à Justiça Federal solicitando uma liminar para impedir o fechamento da unidade de Laranjeiras, em hibernação desde o dia 31 de janeiro.

“Essa foi a providência que tomei enquanto deputado e cidadão sergipano e laranjeirense. O pedido está na segunda vara e estamos aguardando que isso se concretize”, disse Zezinho.

O deputado ainda reforçou seu compromisso com a causa da Fafen, a qual se empenha desde o anúncio da hibernação feito pela Petrobras. No ano passado, tomou iniciativa e participou de uma peregrinação junto às Câmaras de Vereadores dos municípios do Vale do Cotinguiba e do Vale do Japaratuba. Ele teve o apoio de seis Câmaras, que fizeram uma sessão conjunta com o governador Belivaldo Chagas para defender a Fafen.

“A inconsequência e a irresponsabilidade de fechar a Fafen contraria os interesses de Sergipe. Não podemos permitir que isso aconteça. Se a Petrobrás não tem capacidade de fazer a gestão de fertilizantes, que se abra uma nova empresa ou que se constitua, mediante autorização do Congresso Nacional, alguma forma de passar essa produção adiante”, sugeriu o deputado.

Fonte e foto assessoria