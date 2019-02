Obra de duplicação da Rodovia SE-270 avança com alargamento da nova ponte

O Departamento Estadual de Infraestrutura de Sergipe (DER/SE) realizou, no último domingo (24), a aplicação de vigas de concreto em uma ponte da rodovia SE-270, no município de Simão Dias. A ação faz parte do projeto de duplicação da via que também inclui a ampliação desta estrutura — que liga a sede do município a alguns povoados — passando a ter 17 metros de largura.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, além do aumento do vão o local também terá um passeio e um guarda corpo. “Vamos atuar nesta área para nos adiantar e preparar os demais trechos para o asfaltamento. Após a conclusão deste trecho, seguiremos nas outras etapas”, explicou Pedro Valeriano.

Os serviços de ampliação e duplicação da rodovia ainda não foram concluídos, mas a população já comemora. “A ampliação vai garantir segurança dos motoristas, pedestres e ciclistas. Antes, as carretas faziam fila aqui porque só podia passar uma de cada vez e o povo se arriscava para passar para o outro lado da cidade. Já presenciei vários acidentes com pedestre aqui. Agora, com ela mais larga, tenho certeza que esses problemas vão acabar”, conta o comerciante José Edmilson dos Santos, de 64 anos.

Já o aposentado Paulo Antônio de Santana, 84 anos, que mora na cidade há muitos anos, considera a duplicação como a realização de um sonho antigo. “Esperei um bocado. Agora, estou vendo meu sonho se realizando. Está ficando uma beleza. Vai ficar para história de Simão Dias”, pontua.

A conclusão do serviço de duplicação da rodovia está prevista para o primeiro semestre deste ano.