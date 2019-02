Batalhão de Choque recupera veículo, apreende arma e prende dois por desacato

26/02/19 - 04:29:38

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, através do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), vem fazer balanço das ações desenvolvidas no último fim de semana que resultaram na apreensão de um revólver, um veículo recuperado e na prisão de dois homens por desacato.

No domingo, dia 24/02, o BPChoque estava realizando o policiamento do evento denominado “Bloquinho Curiar Custuradinho”, no loteamento Multirão, em Nossa Senhora do Socorro/SE. A guarnição do Choque recebeu a informação de que elementos com características especificas estavam cometendo pequenos furto e assaltos aos foliões, na busca aos suspeitos foi localizado um grupo de pessoas com as características passadas, com isso foi decidido pela abordagem e na tentativa de busca aos elementos um dos suspeitos reagiu a abordagem bradando palavras de calão, diante de tais ofensas direcionadas aos policiais, foi dada voz de prisão pelo desacato. O preso foi identificado como Nayan Wesley da Silva Sales, de 18 anos, este foi encaminhado para a Delegacia Plantonista Norte.

A outra prisão por desacato ocorreu na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, na praça principal do Conj. Albano Franco, poucas horas após a primeira prisão, quando os policiais do Choque estavam ordenando o desligamento dos sons de carro por causa do encerramento do horário para o evento, conhecido como “paredões”, um cidadão, posteriormente identificado por Renilton Rodrigues Silveira, começou a se recusar a baixar o som e inciou uma discussão com os próprios companheiros. Os policiais tiveram que intervir e na abordagem este cidadão começou a proferir palavras de calão contra os policiais e dessa forma foi necessária à prisão do mesmo por desacato.

Por último, na madrugada da segunda, dia 25 de fevereiro, os policiais do BPChoque, comandados pelo Subtenente Claldemilson, estavam realizando o patrulhamento de rotina quando ouviram na rede de rádio do CIOSP o informativo de que um Ford Fiesta de placa policial JSD-2038, de cor preta, havia sido assaltado no Conjunto Marcos Freire. Que poucas horas após a guarnição recebeu a informação por populares de que 05 (cinco) elementos haviam abandonado um veículo no bairro Ponto Novo, mas não souberam informar a rua.

Prontamente a guarnição iniciou as buscas pelo veículo e pelos suspeitos, quando na Rua Izaias Amâncio de Jesus, no Bairro Ponto Novo, encontrou o veículo citado, abandonado e com o pneu dianteiro estourado, porém a população passou informações de que os ocupantes tinham saído a pé em direção a Avenida Augusto Franco (antiga Av. Rio de Janeiro).

Foi feito o deslocamento em busca dos suspeitos pela referida avenida quando a guarnição percebeu que na Av. Saneamento havia 05 (cinco) elementos com as mesmas características dos suspeitos em um estabelecimento comercial, sendo que três estavam na parte interna e outros dois do lado de fora. Foi decido pela abordagem e na busca pessoal foi localizado um revólver calibre 32, com 06 munições intactas do mesmo calibre, 03 (três) celulares, a quantia de R$ 596,00 em espécie e a chave do veiculo Fiesta que fora localizado.

Os elementos foram identificados como Gabriel Bispo dos Santos, 18 anos, Reidson Gois dos Santos, 18 anos, Eduardo Barbosa de Oliveira, de 48 anos, Reidison Gois dos Santos, de 18 anos, e um menor de idade de 17 anos. Todos os materiais, presos e apreendidos foram encaminhados a Delegacia Plantonista Norte.

Fonte e Choque Batalhão de Choque