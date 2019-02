Coronel da PM/SE realiza palestra no colégio Santa Esmeralda em Arapiraca, AL

Na tarde desta segunda, dia 25, às 14h00m, o coronel Vivaldy Cabral Santos da Polícia Militar do Estado de Sergipe, esteve ministrando uma palestra para alunos do ensino médio do Colégio Santa Esmeralda, situado na cidade de Arapiraca/AL, sendo uma das maiores instituições de ensino do estado alagoano.

A palestra foi solicitada pela diretora do colégio, Sra. Lucineide Afonso de Almeida, com o objetivo de esclarecer aos alunos sobre os falefícios das drogas, sendo tal palestra intermediada pelo advogado e conselheiro da OAB/SE, Dr. Márlio Damasceno, que é advogado militante na área militar.

O tema da palestra que foi “DROGAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS DESASTROSAS”, atraiu a atenção de alunos e professores, que assistiram a toda explanação realizada pelo coronel Vivaldy, que fez uso inclusive de datashow onde pode mostrar os tipos de drogas lícitas e ilícitas, e o mal que elas causam na vida da pessoa e da sociedade, interagindo com todos os presentes.

Os alunos foram bastante participativos, fazendo diversas perguntas ao palestrante.

Ao final do evento, a diretora do colégio, Sra. Lucineide, fez questão de agradecer ao coronel Vivaldy pela excelente palestra que esclareceu e engrandeceu de conhecimento os alunos e ao comando da PMSE pela liberação do mesmo para realizar a palestra naquela cidade.

Como forma de agradecimento, os alunos do Colégio Santa Esmeralda aplaudiram calorosamente o coronel Vivaldy, fazendo questão de tirar várias fotos com o mesmo.

Em sua fala final, o coronel Vivaldy fez questão de agradecer a grande receptividade que obteve naquela cidade alagoana, em especial a todos do Colégio Santa Esmeralda.

A palestra teve a cobertura da assessoria de comunicação do colégio, além de sites da imprensa local que se fizeram presentes à palestra.

Lamentavelmente, mesmo levando o nome da instituição além fronteiras, a Polícia Militar do Estado de Sergipe, mesmo tendo ciência do evento, inclusive com matéria encaminhada por este blog, não publicou uma linha sequer em seu site.

Matéria e imagens do blog Espaço Militar