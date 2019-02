Coronel Vivaldi: “vagabundo é você advogado. Respeite a minha polícia”

26/02/19 - 14:04:39

Continua repercutindo o episódio que terminou com a prisão de um advogado no município de Lagarto, no último domingo (24), quando os policiais militares foram acusados de agressão.

No inicio da tarde desta terça-feira (26), o coronel PM Vivaldi Cabral, gravou um vídeo e de forma dura respondeu a um advogado também de Lagarto e que teria usado as redes sociais para dizer que “a PM é um bando de gente despreparada e vagabundos”.

Vivaldy saiu em defesa dos integrantes de sua corporação, e disse que”aqui quem está falando é o coronel da polícia militar Vivaldi Cabral. Estou usando esse espaço aqui como repúdio a postura desse advogado que tenho absoluta certeza não representa os demais advogados da Ordem dos Advogados do Brasil”, disse Vivaldi.

Irritado, o coronel diz ainda que “quero aqui dizer advogado, que vagabundo é você. Respeite a minha polícia. Respeite a polícia militar do soldado mais moderno ao mais antigo coronel. Respeite porque vagabundo é você. Nós não tratamos assuntos desse jeito. Tem os meios legais para poder ajuizar as ações e tomar as providências. Quem está falando aqui é o coronel Vivaldi Cabral”, disse.

Quanto ao que teria postado o advogado onde agrediu os militares, o texto já não está mais na internet, porém um advogado que milita na área militar informa que tem o print da postagem.

Com informações do blog Espaço Militar

Munir Darrage