GUSTINHO DEFENDE QUE SE RECEBA PROJETO DE USINA DESSALINIZAÇÃO

26/02/19 - 14:23:07

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD/SE) tem trabalhado para que Sergipe seja escolhido pelo Governo Federal para receber a usina de dessalinização da água, garantindo irrigação para o semiárido nordestino. O parlamentar lembrou que o presidente Jair Bolsonaro já falou da intenção de implantar um programa de dessalinização de água no Nordeste, que consiste em tirar água salobra dos poços, dessalinizá-la e distribuí-la para a agricultura familiar.

“Sergipe é o Estado que, do litoral ao sertão, tem a menor distância. Além de sermos o menor ente federado do país. Esses fatores nos favorecem e nos credencia a buscarmos a implantação desse programa e sermos modelo para o Nordeste”, defendeu Gustinho Ribeiro.

O deputado lembrou que o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, inclusive, já foi conhecer a experiência adotada em Isreal, que tem know-how nesse processo. “A intenção do governo brasileiro é implantar, em parceria com o governo de Israel, equipamentos de dessalinização da água de poços no Nordeste”, salientou o deputado sergipano.

Ele ressaltou a importância de, mais adiante, o Governo pensar nessa questão como política pública para o Nordeste, a região que mais sofre com as secas causticantes em decorrência das longas estiagens. “A cada ano a o drama enfrentado pelos nordestinos, especialmente, o homem do campo é cada vez mais cruel. Entendo ser importante, pensarmos numa política pública que garanta essa água dessalinizada, de forma abundante e sistêmica para minorar o sofrimento do nosso povo”, afirmou Gustinho.

Fonte e foto aassessoria