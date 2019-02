Mercados Centrais e Setoriais fecham no Carnaval para limpeza em Aracaju

26/02/19 - 10:30:48

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), informa que, durante o período do Carnaval, acontecerão serviços em todos os mercados centrais e setoriais da cidade, alterando assim, seus horários e dias de funcionamento.

Mercados Centrais

Segundo o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bira Rabelo, o Mercado Central Maria Virginia Franco funcionará normalmente até o meio-dia de domingo, dia 3, sendo fechado para um mutirão de limpeza e reabrindo normalmente na Quarta-feira de Cinzas, dia 6.

“O Mercado receberá o serviços de dedetização e desratização. Além disso, também faremos a substituição de algumas tampas de fossas e a correção de algumas telas moedas, que ficam na parte de cima do mercado. Durante o mutirão também será realizada a limpeza das fossas, caixas de gordura e telhas, além da lavagem geral do todo o prédio”, afirma Bira.

Já os mercados centrais Antônio Franco e Thales Ferraz, funcionarão normalmente até segunda-feira, dia 4, sendo fechado na terça e quarta-feira, para limpeza geral e a realização de um serviço elétrico.

Mercado Setoriais

Assim como os mercados centrais, os setoriais também receberão o serviço de limpeza e fecharão na segunda e na terça-feira, com exceção do Mercado Viana de Assis, no bairro Santos Dumont, que funcionará na segunda-feira, até o meio-dia. Na quarta-feira, todos os mercados setoriais voltarão ao seu funcionamento normal.

Feira Livre e Chica Chaves

Com exceção da feira que acontece, na terça-feira, ao lado do Batistão, todas as feiras livres de Aracaju funcionarão normalmente. O Centro de Artesanato Chica Chaves não funcionará de domingo a terça-feira, reabrindo também na quarta-feira.

Foto: Felipe Goettenauer