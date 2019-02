Mulher morre ao tentar atravessar avenida na rodovia dos Náufragos

26/02/19 - 09:18:49

Uma mulher morreu no inicio da manhã desta terça-feira (26) ao tentar atravessar a avenida dos Náufragos, no bairro Mosqueiro, Zona de Expansão de Aracaju.

A mulher identificada como Maria de Lurdes Muniz dos Santos, 53 anos, foi atropelada por um veículo de passeio e morreu no local. As informações são de que o atropelamento ocorreu no momento em que ela desceu de um ônibus do transporte e tentou atravessar a avenida para entrar em outro coletivo.

Devido a gravidade dos ferimentos a mulher não resistiu e morreu no local. O motorista do carro, um policial militar da Bahia, permaneceu no local para prestar os esclarecimentos.